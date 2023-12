En visite au ranch de Dolly, Daouda Dia rassure les éleveurs Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2023 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales Daouda DIA, à la tête d’une forte délégation au sein de laquelle l’Adjoint au Gouverneur de Louga, le Préfet de Linguère Modou THIAM, le Président de la Convergence des Eleveurs Aliou Dembrou SOW, les autorités locales et administratives, sous un froid de canard et d’un climat poussiéreux […] Le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales Daouda DIA, à la tête d’une forte délégation au sein de laquelle l’Adjoint au Gouverneur de Louga, le Préfet de Linguère Modou THIAM, le Président de la Convergence des Eleveurs Aliou Dembrou SOW, les autorités locales et administratives, sous un froid de canard et d’un climat poussiéreux s’est rendu au ranch Djibo Leyti KA à Dolly dans le département de Linguère. Objet de la visite: s’enquérir de la situation du périmètre pastorale suite aux feux de brousse qui y sont survenus ces derniers temps. Avant de rencontrer les éleveurs à Dolly-Centre, un crochet au forage. La source est l’un des plus grands dans le département. Sur place, le Directeur du ranch, Idy LECOR: «Le forage est profond de 300m avec un débit de 260 m3. Pour le remplir, il nous faut 4 h de pompage sans interruption. Ce forage a desservi la zone avec une adduction d’eau de 216 kilomètres, Les éleveurs du ranch de Dolly et des villages environnants, n’ont plus besoin de faire des dizaines de kilomètres pour avoir le liquide précieux qu’est l’eau. Il suffit de se rendre aux quatre abreuvoirs pour faire boire le cheptel. Le seul problème aujourd’hui, en est que nous continuons toujours d’enregistrer des fuites d’eau liées à la qualité apparemment défectueuse des conduits». «Le vol de » bétail continue de hanter le sommeil des éleveurs au ranch de Dolly. Il ne se passe une journée sans que l’on enregistre un cas de vol. Nous voulons franchement collaborer. Mais malheureusement le réseau téléphonique fait défaut. Le mur de clôture, long de 125 km, s’ouvre sur 14 portes, sur chacune d’elles aucune force de l’ordre aujourd’hui pour veiller aux entrées et sorties du ranch», a laissé entendre le Chef de village, Kalidou SOW. Celui-ci se désole de la mauvaise installation des tuyaux peu profonds, source de plusieurs désagréments. «Cette année, en si peu de temps, nous avons enregistré 8 feux de brousse ayant engendré une énorme quantité du tapis herbacé qui s’est consumé. Il est grand temps de renforcer la sécurité à Dolly, car aujourd’hui hui il y a que Cinq éléments alors que au début, nous avions plus de 20 éléments» s’inquiète Touradou KA, un chef de village. Selon lui, les éléments des Eaux et Forêts peinent à s’acquitter convenablement de leur boulot. Car beaucoup de leurs véhicules sont tombés en panne. Il a sollicité les efforts conjugués de l’État afin d’exploiter le jardin de 5ha, laissé en rade, faute de moyens, une manière de lutter contre l’émigration clandestine. A son tour au créneau le maire, Oumar KA a dénoncé l’attitude des populations qui ne dénoncent pas les bandits de grand chemin par complicité liée aux affinités avec les malfaiteurs. «Nous, les éleveurs, nous devons aider les forces de l’ordre à mettre la main sur les malfrats qui sèment la terreur au ranch de Dolly» dit-il. Pour Aliou SOW, le porte-parole des jeunes, «la jeunesse court derrière des projets et des financements. C’est pourquoi elle se lance au volant, seul moyen de gagner leur vie. Pour arrêter ce fléau, il faut l’insérer dans le secteur du travail». A son tour, le ministre Daouda DIA a remercié toute la délégation qui l’accompagne. Ainsi que les populations de l’intérieur et de la périphérie du ranch. Selon lui, il est venu suite à un appel de détresse des populations lié à des impairs variés qui entrave la vie au ranch. Ces impairs ont pour noms manque d’eau, de fourrage et de sécurité tous azimuts. À ce dernier sujet, le ministre DIA a déploré le banditisme qui se traduit par l’endommagement volontaire du mur de clôture à dessein d’accéder au grand périmètre pastoral. Il a notamment promis d’examiner des solutions structurelles s’inspirant du tout nouveau Code Pastoral. «L’Etat a mis plusieurs années à le mettre en place. Il ne reste que les décrets d’application», a-t-il dit. Masse NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/en-visite-au-ranch-de-dolly-da...

