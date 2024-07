En visite de travail à Dakar : Les retrouvailles entre Mikhaïl Bogdanov et Mankeur Ndiaye Ambassadeur émérite, ancien Représentant spécial du SG de l'ONU en Centrafrique, ancien Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Mankeur Ndiaye a partagé sa joie sur X, de retrouver une vieille connaissance : Il s’agit de Mikhaïl Bogdanov, actuellement en visite de travail à Dakar. Son Post.

"A Dakar, ce mercredi 10 Juillet 2024, avec le ministre adjoint russe des Affaires étrangères, Envoyé Spécial du Président Poutine pour l'Afrique et le Moyen Orient, mon ami Mikhaïl Bogdanov".

