En visite de travail à Tambacounda : Mme Khady Diène Gaye déplore les lenteurs notées dans la construction de la maison de la jeunesse

En visite de travail à Tamba, Khady Diène Gaye, Madame le ministre de la jeunesse des sports et de la culture encourage les jeunes à être les gardiens des infrastructures sportives et culturelles déjà existantes dans leur terroir.

Toutefois, suite à ses constats, Mme Khady Diène Gaye déplore les lenteurs notées dans la construction de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté.

Suivons les explications du ministre de la jeunesse au micro de Moussa Oumar Guèye Amadou Diedhiou Leral TV Tambacounda



Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2024 à 22:38 | | 0 commentaire(s)|