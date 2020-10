En vue des prochaines Locales à Thiès: Ousmane Diop Fal Askan Wi prône une coalition locale autour de Talla Sylla Aphone depuis la dernière élection présidentielle, Ousmane Diop du mouvement Fal Askan Wi de Thiès, vient de rompre le silence. Mais c’est en jetant un pavé dans la mare, car il prône une coalition locale autour de Talla Sylla, maire de la ville, pour aller vers une alternance locale.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Un des hauts responsables du mouvement Fal Askan Wi de Talla Sylla, en l’occurrence Ousmane Diop, vient de rompre bruyamment le silence politique qu’il observe depuis le 7 avril 2019, date de la mise en place du gouvernement du Président Macky Sall, après sa réélection.



« Ce long silence s’explique par une volonté de revenir avec de nouvelles visions politiques, capables de porter et de mettre en mouvement les aspirations des populations de Thiès, rudement éprouvées par une opposition inutile au pouvoir central », dit-il, d’emblée.



Il jette ensuite un pavé dans la mare en prônant, en ce qui concerne le choix des hommes devant présider aux destinées de Thiès à la suite des prochaines élections locales, une large coalition locale autour du Maire Talla Sylla, en vue d’une alternance locale bien partagée.



Selon lui, Talla Sylla a effectivement rempli ses fonctions de représentation et il est crédité d’un bilan que personne ne peut nier. Il s’y ajoute à ses yeux qu’il a extirpé des Thiessois, l’esprit de rébellion, pour les transformer en collaborateurs du pouvoir central.



De l’avis d’Ousmane Diop, il est aujourd’hui établi que le Rewmi ne maîtrise plus le département de Thiès et de ce point de vue, il court des risques politiques lors des prochaines élections locales.



Avec une coalition, Idrissa Seck peut-il gagner des élections dans le département, avec ses 16 collectivités territoriales ?, s’est-il interrogé. Pour lui, le moment est venu de poser des actes forts et bien réfléchis, d’autant plus que la donne politique locale va totalement changer, avec le nouveau mode d’élection du Maire, qui doit résulter d’un choix direct des populations



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos