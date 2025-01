Encadré : Des élections cruciales attendent plusieurs pays africains en 2025 Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

L’Afrique vivra une série d’élections majeures en 2025, plusieurs pays se préparant à se rendre aux urnes pour élire leurs dirigeants et représentants. Anadolu a compilé une liste de toutes les élections prévues à travers le continent cette année. Gabon Le Gabon se prépare à organiser des élections présidentielles le 12 avril, à la suite […] L’Afrique vivra une série d’élections majeures en 2025, plusieurs pays se préparant à se rendre aux urnes pour élire leurs dirigeants et représentants. Anadolu a compilé une liste de toutes les élections prévues à travers le continent cette année. Gabon Le Gabon se prépare à organiser des élections présidentielles le 12 avril, à la suite d’un référendum en novembre dernier qui a approuvé une nouvelle Constitution. Ce référendum a eu lieu plus d’un an après qu’un coup d’État militaire ait renversé le président Ali Bongo en août 2023, permettant au général Brice Oligui Nguema de prendre le pouvoir en tant que président de transition. Nguema devrait se présenter lors de ces élections dans le pays d’Afrique centrale, qui compte environ 2,4 millions d’habitants. Burundi Le Burundi organisera des élections législatives le 5 juin, suivies des élections sénatoriales le 23 juillet. L’Assemblée nationale, qui compte 123 sièges, n’a pas organisé d’élections depuis 2020. Le Conseil national pour la défense de la démocratie – Front pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), actuellement au pouvoir, détient une majorité au parlement. Ce pays d’Afrique centrale, qui compte 13,5 millions d’habitants, est dirigé par le président Evariste Ndayishimiye depuis 2020. Malawi Le Malawi tiendra des élections présidentielles et législatives le 16 septembre. Selon les chiffres préliminaires de l’enregistrement des électeurs publiés par la Commission électorale du Malawi en décembre, environ 2,5 millions des 21,7 millions d’habitants du pays sont en droit de voter. Le président Lazarus Chakwera, en fonction depuis 2020, briguera un nouveau mandat. L’Assemblée nationale, élue pour la dernière fois en 2019, comprend 193 sièges, dont 62 occupés par le Parti démocratique progressiste (DPP) et 55 par le Parti du congrès du Malawi (MCP), avec des parlementaires indépendants et le mouvement « United Transformation Movement ». Les Seychelles Les Seychelles doivent organiser des élections présidentielles et législatives le 27 septembre. Ce pays insulaire de l’océan Indien compte près de 100 000 habitants dont 56 730 électeurs inscrits. Le président Wavel Ramkalawan, en poste depuis 2020, a annoncé sa candidature pour un second mandat. Le parti au pouvoir, Linyon Demokratik Seselwa, détient actuellement la majorité à l’Assemblée nationale de 35 sièges, qui sera également renouvelée. Guinée Le président de transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a annoncé que le pays d’Afrique de l’Ouest reviendrait à l’ordre constitutionnel fin 2025 par le biais d’un référendum et d’élections générales. Dans son discours de Nouvel An, Doumbouya, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État le 5 septembre 2021, a exposé ses projets pour une « nouvelle Constitution consensuelle » qui sera adoptée par référendum. Il a également détaillé un processus électoral par étapes, commençant par des élections municipales, suivies des élections législatives et présidentielles. Cameroun Le Cameroun se prépare à organiser des élections présidentielles en octobre. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a annoncé sa candidature. À ce jour, 10 autres figures politiques camerounaises ont déclaré leur intention de se présenter. Ce pays d’Afrique centrale, qui compte environ 30 millions d’habitants, comptait plus de 7,8 millions d’électeurs inscrits lors de la dernière élection, selon Elections Cameroon (ELECAM). Côte d’Ivoire La Côte d’Ivoire doit organiser des élections présidentielles en octobre. Le pays d’Afrique de l’Ouest, qui compte environ 30 millions d’habitants, est dirigé par le président Alassane Ouattara depuis 2010. Après avoir été réélu à deux reprises, la dernière fois en 2020, Ouattara a récemment exprimé son intention de briguer un nouveau mandat. Parmi les candidats potentiels figurent l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan, l’homme d’affaires Tidjane Thiam, et l’ex-première dame Simone Gbagbo, ex-femme de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui devrait également se présenter. Tanzanie La Tanzanie fait partie des pays qui éliront un président en octobre. Ce pays d’Afrique de l’Est, qui compte environ 67 millions d’habitants, est dirigé par la présidente Samia Suluhu Hassan depuis 2021. Hassan a pris ses fonctions après le décès du président John Magufuli, réélu en 2020. Elle devrait briguer un nouveau mandat. Guinée-Bissau La Guinée-Bissau a annoncé, mardi, qu’elle prévoit d’organiser des élections présidentielles et législatives simultanément à une date encore indéterminée, entre le 23 octobre et le 25 novembre, selon l’agence d’État Agencia de Noticias da Guine. Ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui compte environ 2 millions d’habitants, est gouverné par le président Umaro Sissoco Embalo depuis 2020. L’Assemblée nationale a organisé des élections en 2023, avec la Plateforme d’Alliance Inclusive / Coalition Terra Ranka remportant 54 sièges sur 102. République Centrafricaine La République Centrafricaine organisera des élections présidentielles en décembre. Le président Faustin-Archange Touadéra, en poste depuis 2016, a déjà exercé deux mandats. Il reste incertain si Touadéra briguerait un troisième mandat ou qui d’autre pourrait entrer dans la course. Le pays compte environ 5,6 millions d’habitants. Togo Le Togo tiendra ses premières élections sénatoriales le 15 février, après la transition de 2024 d’un système présidentiel à un système parlementaire sous la présidence de Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005. Le Sénat nouvellement créé servira de Chambre haute, avec deux tiers de ses membres élus par des représentants locaux et un tiers restant nommé par le Premier ministre. Ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui compte environ 9 millions d’habitants, a organisé ses dernières élections législatives et régionales le 29 avril 2024. Le parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR), a remporté 108 sièges sur 113 à l’Assemblée nationale, avec 430 000 citoyens ayant voté, selon l’Agence Togolaise de Presse. Comores Les Comores ont été le premier pays africain à organiser des élections en 2025. Cet archipel de l’Afrique de l’Est, qui compte environ 900 000 habitants, a organisé le premier tour de ses élections législatives le 12 janvier. Environ 330 000 personnes ont voté, avec la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) remportant 29 des 33 sièges au parlement, selon la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Quatre circonscriptions où les résultats ont été annulés suite à des contestations de l’opposition organiseront des élections partielles le 30 janvier. Le deuxième tour des élections législatives, ainsi que des élections municipales, est prévu pour le 16 février. Les Comores ont organisé leurs dernières élections présidentielles en 2024, avec le président Azali Assoumani remportant un quatrième mandat de cinq ans. Par AA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/encadre-des-elections-cru...

