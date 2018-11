Encadré par 4 coachs: Balla Gaye 2 retrouve ses muscles saillants

Cliquez-ici pour regarder plus de videos En se rendant à Paris il y a presque deux mois, Balla Gaye 2 avait comme objectif principal de bien s’affûter pour retrouver sa forme athlétique d’antan. Selon le quotidien Sunu Lamb, le Lion de Guédiawaye respire manifestement la forme.



Actuellement à l’Institut national du sport (INSEP), centre de l’expertise et de la performance, le fils de Double Less est déjà dans un job fou. Il est encadré par 4 coachs : un Camerounais, un Bulgare, un Sénégalais et un Français. Ces derniers sont de grands experts en sports de combat.



Balla Gaye 2 respire la forme et offre des muscles saillants, un visage marqué par la torture de ses coachs et un ventre moins bedonnant.



