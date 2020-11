«Encercler» la Russie et la Turquie: Macron a-t-il les yeux plus gros que le ventre? Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|





Source : Macron veut «encercler» la Russie et la Turquie. Sa nouvelle doctrine internationale appelle à réinventer le multilatéralisme en ciblant ces deux pays. Il veut apparemment faire face à la montée en puissance diplomatique et militaire de Moscou et d’Ankara, illustrée notamment par la guerre et le cessez-le-feu du Haut-Karabakh. Analyse.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202011181...

Accueil Envoyer à un ami Partager