Enclavement, routes défectueuses et manque d’eau… : Bakel exprime sa souffrance dans les rues

Les populations de Bakel, fatiguées ne veulent plus rester bras croisés devant les multiples maux de la localité. Ainsi, Association la « Grande marche citoyenne » de Bakel a décidé d’organiser une marche pour protester contre les difficultés de cette ville.



Le Coordonnateur de l’association la « grande marche citoyenne » de Bakel, Boubou Diakhaté, indique que toute la population s’associe à cette démarche pour marcher de manière pacifique dans les rues de la ville. « Notre département souffre. Il n’y a pas d’eau, ni de routes, ni d’électricité », dénonce-t-il, sur les ondes de la RFM.



Le même constat est fait par le responsable cellule Crdr de Matam, Moustapha Ka. « Le plus grand problème du département, c’est l’enclavement. Depuis 2 ans, les travaux de la route Bakel Ourossogui ne sont pas encore achevés. L’agriculture ne marche pas. Raison pour laquelle, les jeunes fuient cette localité pour aller ailleurs », a-t-il dit.



Mais, le Maire de la localité, Ibrahima Baba Sall voit autrement. Enumérant un lot de réalisations dans cette localité, il estime que sa ville est sur la voie de l’émergence.



