Encore Dembélé sauve le Barça

En déplacement dans l’antre de la Real Sociedad, un Stade d'Anoeta qui lui réussit peu ces dernières années, le FC Barcelone a décroché les trois points et enchaîne donc une 4e victoire en autant de journées de Liga. Ousmane Dembélé est l’un des hommes forts des Blaugranas et l’a rappelé: l'international français a donné la victoire à son équipe en seconde période (66e), comme il l’avait fait face à Séville en Supercoupe d'Espagne (2-1) et à Valladolid au mois d'août (0-1).



Le résumé:



Dans le jeu, pourtant, cette formation d’Ernesto Valverde est loin d’avoir convaincu et les choix du coach seront pointés du doigt. Sergio Busquets, Philippe Coutinho et Arturo Vidal ont été ménagés (à 3 jours de la réception du PSV en Ligue des champions) et l'entrejeu composé de Sergi Roberto, Rafinha et Ivan Rakitic (en numéro 6) a peu pesé. Les Basques ont ainsi ouvert le score grâce à une superbe volée d’Aritz Elustondo (12e) avant de se recroqueviller dans leur camp pour neutraliser notamment Lionel Messi, qualifié de "Fantomas" par Omar Da Fonseca sur beIN Sports.

C’est sur corner et avec un peu de chance que le FCB a renversé la situation à l’heure de jeu. A la suite d’un cafouillage, Luis Suarez était tout heureux de marquer en force (63e). Dans la foulée, sur un renvoi plein axe, la frappe d'Ousmane Dembélé était déviée par deux joueurs de la Real avant de finir au fond des filets (66e). Cette fois-ci, les Catalans n’ont pas empilé les buts comme contre Huesca (8-2) avant la trêve internationale et ont même tremblé en fin de match sur une occasion ratée par Juanmi (86e). On attend mieux de cette équipe



