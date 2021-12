Encore de faux médicaments

Ils n’ont pas fini de donner du fil à retordre aux faussaires. Les unités douanières de la subdivision des douanes de Kaolack ont saisi de faux médicaments d’une valeur de 27.740.000 francs Cfa et 350 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur de 28 millions de francs Cfa. Dans les produits saisis se trouvent également des comprimés d’un poids de 110 grammes testés positifs à la morphine, d’après le lieutenant El Hadji Sokhna (chef de la brigade commerciale de Keur Ayip) et ses hommes, en action dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021. C’est dans une maison désaffectée à Lour Escale (département de Koungheul) que cette importante saisie de médicaments et de produits de la marque protégée «vitfe» a été opérée. Pour le chanvre, c’est au niveau du pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack que les gabelous ont saisi cinq colis de variété «green» d’un poids total de 350 kilogrammes, d’une valeur de 28 millions de nos francs.









Source : https://www.jotaay.net/Encore-de-faux-medicaments_...