Encore un coup d’œil, sur le 17 décembre 1962: Non Issa Sall, le Président Mamadou Dia n'était pas un putschiste (par Ababacar Fall-Barros) Parmi les falsificateurs de l'histoire, il y a un certain Issa Sall, journaliste, qui, après s’être offusqué (l’hebdomadaire Nouvel Horizon 967 d'août 2015), du fait que la place de France de Thiès, soit rebaptisée Place Mamadou Dia, par une délibération du Conseil Municipal, taxe ce dernier de ‘’putschiste’’( v. article ci dessous), selon notre compatriote Kadialy Gassama.

Pour ne pas tirer sur une ambulance (rappelons-nous des aveux ''criminels'' , lorsqu'on a voulu débarquer cet i namovible membre (Issa), de la CENA (Commission Électorale Nationale), contentons-nous simplement de la réplique(ci-dessous) de notre compatriote Kadialy Gassama (publiée par plusieurs journaux de la place, dont direct. Info du 19 août 2015).



Il faut dire que si on a quelque chose à se reprocher, on ne peut se comporter généralement, pour plaire, tel un ‘’Mademba….Mantallé’’ (Mandemba le Zelé). Certainement après ses confessions il fallait manifester une docilité rassurante. Pour ne pas nous attarder sur ce "mosieur" au risque de nous dérouter de l’essentiel, les événements du 17 décembre 1962, disons: Félicitations, Kadialy !!!

Nous n'avons jamais rencontré physiquement, notre compatriote Kadialy, mais nous le félicitons pour sa probité morale et son honnêteté intellectuelle. D'ailleurs, chaque fois nous terminons de le lire, nous nous disons, "ce Monsieur qu'est-ce qu'il fait au P"s "? Tellement sa pertinence, ses visions sont diamétralement opposées à celles de la direction de sa formation politique. Il s'ensuit que Kadialy, qui est un économiste respectable, n'a jamais été ministre ou cherché à l’être.



En tout cas on ne l'a jamais entendu crier sur tous les toits après la formation de gouvernement. Ce qui milite à ses valeurs, c'est que le Maodo était chef du parti Mdp, Gassama, membre dirigeant du P "s". Et le propre d'un P"s", c'est de vouer aux gémonies, tout militant qui oserait "parler" à un opposant.

Maintenant, la prise de position de Gassama, à l'égard du Président Dia, est à peu près semblable, du point de vue valeur intrinsèque, à celle que celui-ci fit, à l'égard de feu Maître Ogo Kane Diallo, du barreau de Dakar, à l'occasion du procès du Président Dia, lui-même, et ses compagnons, dans son livre, "Mémoires d'un militant du tiers-Monde". Nous renvoyons nos compatriotes à ce livre.

Cela dit, nous pensons ne pas nous tromper lorsque nous disions récemment, avec la belle sortie Jean Baptiste Placca, avec le Président Mugabé,

"Il y a intellectuel et intellectuel, il y a journaliste et journaliste."



Donc, travaillons à combattre les supplétifs du néocolonialisme et le PACTE COLONIAL dit ‘’Accords de Coopération’’, tout en marchant , toujours, sur les pas des hommes valeureux.











Ababacar Fall-Barros



