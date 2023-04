Encore un drame au large de la Tunisie : Vingt-sept morts et disparus après deux nouveaux naufrages Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| Vingt-sept migrants originaires d’Afrique subsaharienne sont morts ou portés disparus après deux naufrages, vendredi 7 et samedi 8 avril 2023, au large de la Tunisie, a fait savoir un porte-parole du tribunal de Sfax. Ces deux nouveaux drames portent le bilan depuis début mars à plus d’une centaine de morts ou disparus lors d’une série de naufrages survenus au large de la Tunisie, selon un décompte de l’Agence France-Presse.

D’après des témoignages recueillis par la justice, trente-sept migrants étaient « partis du littoral au nord de Sfax sur deux embarcations quand l’une a fait naufrage vendredi après-midi », a précisé Faouzi Masmoudi, le porte-parole du tribunal de Sfax. Vingt d’entre eux sont portés disparus et seuls « dix-sept qui se trouvaient sur la deuxième embarcation » ont pu être sauvés, a-t-il ajouté.



Un autre naufrage a eu lieu samedi matin, a dit M. Masmoudi en début de soirée, en donnant un bilan de « quatre corps repêchés sur une plage au nord de Sfax, trois disparus et trente-six personnes secourues » pour cet accident survenu « plus près de la côte » que celui de vendredi.



Le porte-parole a précisé que la justice avait ouvert des enquêtes sur les circonstances des accidents. L’objectif est aussi « de trouver les organisateurs de ces tentatives de traversée qui les ont fait embarquer sur des embarcations en tôle de fer, n’offrant pas du tout de conditions de sécurité minimales mais qui sont moins chères à fabriquer que celles en bois », a précisé M. Masmoudi.



La plus récente tragédie datait du 26 mars, quand les corps de vingt-neuf migrants provenant d’Afrique subsaharienne avaient été repêchés après trois naufrages distincts au large de la Tunisie, tandis que onze personnes avaient été secourues.



Des départs qui s’intensifient



Vendredi, la garde nationale a annoncé avoir secouru ou intercepté « 14 406 personnes dont 13 138 originaires d’Afrique subsaharienne, le reste étant des Tunisiens », sur les trois premiers mois de l’année, soit plus de cinq fois le nombre recensé pour la même période de 2022. Les chiffres de 2023 sont « en très forte hausse parce qu’il y a beaucoup plus de départs », avait précisé Houssem Jebabli, porte-parole de la garde nationale. La quasi-totalité des interceptions et sauvetages en 2023 a eu lieu dans les zones de Sfax, la deuxième ville du pays, et Mahdia.



La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 kilomètres de l’île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, majoritairement originaires de pays d’Afrique subsaharienne, vers l’Italie.

Ces départs se sont intensifiés après un violent discours le 21 février du président tunisien Kaïs Saïed pourfendant l’immigration clandestine. M. Saïed avait affirmé que la présence en Tunisie de « hordes » d’immigrés clandestins provenant d’Afrique subsaharienne était source de « violence et de crimes » et relevait d’une « entreprise criminelle » visant à « changer la composition démographique » du pays.



Après ce discours, une partie importante des 21 000 ressortissants d’Afrique subsaharienne recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, ont perdu du jour au lendemain leur travail, généralement informel, et leur logement, du fait de la campagne contre les clandestins.



La plupart des migrants africains arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d’immigrer clandestinement par la mer vers l’Europe. Selon le ministère de l’intérieur italien, plus de 14 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l’année, contre un peu plus de 5 300 durant la même période l’an dernier, et 4 300 en 2021.



Lemonde.fr avec AFP



