Encore un drame du aux inondations : à Yeumbeul, deux frères meurent électrocutés

Selon la triste nouvelle partagée par Bes Bi, Noah et Pape Coly étaient en train de pomper l’eau, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dernièrement dans cette zone. Mais malheureusement pour eux, lorsque l’un d’eux a été électrocuté par le courant, l’autre a naturellement voulu aider son frère.



Et c’est ainsi que le pire est arrivé. La décharge électrique s’est aussi abattue sur lui. Un double décès qui a plongé la population de Boune dans l’émoi et la consternation.