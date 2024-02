Encore un meurtre à Cap-Skirring : Un couple franco-sénégalais tué

La série de meurtres se poursuit à la station balnéaire de Cap-Skirring.



Ces derniers jours, quatre personnes ont perdu la vie, plongeant les habitants dans une consternation totale et le désarroi. Selon la Rfm, qui rapporte le bilan macabre de ces derniers jours, « un couple franco-sénégalais, une dame aurait été tuée par son compagnon et une bagarre entre deux pêcheurs, a viré au drame ».



« Nous avons enregistré 4 meurtres en l’espace d’un mois. C’est une situation préoccupante, car la commune de Diembéring n’avait jamais connu une telle situation auparavant. C’est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d’en parler et d’essayer de trouver une solution. Il s’agit de renforcer la sécurité grâce aux forces de l’ordre et d’instaurer une brigade navale à Cap-Skirring », a fait savoir Léopold Aba Diatta, le maire de Diembéring, lit-on dans "Senenews".



Quatre meurtres ont été enregistrés dans sa commune en l’espace d’un mois. Le 2 février dernier, deux individus, un vigile et un charpentier, ont été retrouvés mort par balles, sur la baie de Boucotte-Diembéring, non loin du village de Cap-Skirring.



Le 11 février, une jeune femme a été battue à mort par son ami à Cap-Skirring. Le 20 février, trois pêcheurs ont péri dans le chavirement d’une pirogue à l’embouchure du fleuve Casamance, près de Cap-Skirring.