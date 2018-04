Encore un sénégalais tué en Italie

La liste des sénégalais tués en Italie s’allonge avec la mort par balle hier, d’un jeune de 27 ans à Via Coletti (Rimini). Le drame est survenu dans l’après-midi, vers 14 heures du matin, selon L’As. Le journal n’a pas dévoilé l'identité de la victime. Il n’a pas non plus précisé l’auteur et le mobile du crime. Libération ajoute de son côté que le Sénégalais tué est un aide-cuisinier, qui prévoyait de rentrer dans les prochains jours au Sénégal. Le journal ajoute qu’il s’est marié il y a six mois. Et qu'un bâton tâché de sang a été retrouvé à côté du corps de la victime et son vélo.