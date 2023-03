Encore une catastrophe sur nos routes : un grave accident d'un véhicule de la gendarmerie signalé ... Les dégâts se suivent sur nos routes et la série continue. C’est encore la nouvelle d’une catastrophe qui vient de se produire, à Dakar qui nous est parvenue.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Ce dimanche 19 mars, un véhicule de la gendarmerie s'est renversé sur l'autoroute à hauteur de la zone de captage.



Selon nos confrères de senewebs d’où nous tenons l’info, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Et , il n y a pas encore de bilan officiel sur les dégâts de cette collision d'une rare violence. En attendant d’en savoir plus, croisons les doigts…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook