Energie: Eclairage sur la centrale Turkménistan d’une puissance de 300 mégawatts D’une puissance de 300 mégawatts, la centrale Turkménistan est un projet qui se développe en territoire sénégalais, à Dakar plus précisément, mais cette fois-ci, pas entre les mains des puissances étrangères, mais détenu et déroulé par des Sénégalais bon teint…Son premier miracle est que la réalisation attendue de ce genre d'ouvrages porte sur une durée moyenne de 5 ans, cette centrale, elle, verra le jour...9 mois après son lancement !

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

D’où est née cette initiative et qui sont derrière ? Comment s’établit ce partenariat Public-Privé ? Et la Sénélec dans tout ça ? Qu’est-ce qui lie le Sénégal à West african energy ? Comment va se déroule ce projet et quels sont les impacts socioéconomiques attendus pour les Sénégalais?



Les éléments de réponses et éclairages très intéressants, pour le mieux-vivre des Sénégalais, à suivre attentivement sur cette vidéo…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos