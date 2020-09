Energie : La production a progressé de 6,4% au deuxième trimestre 2020

Selon la Dpee, la consommation d’électricité a été boostée par les ventes en basse tension (+14,0%) et en moyenne tension (+2,5%); celles en haute tension ayant baissé de 5,1%. La « production et distribution d’eau, assainissement et traitement des déchets » est, quant à elle, ressortie en légère hausse de 0,9% sur la période.



Sur un an, ajoute la Dpee, l’activité de la branche énergie a progressé de 12,5% et 8,6% respectivement au deuxième trimestre et en cumul sur le premier semestre de 2020. La Dpee souligne que ce regain est attribuable, en partie, aux ventes d’électricité qui augmenté de 7,2% en glissement annuel et de 11,3% en cumul.



La consommation d’électricité est tirée par les ventes en basse tension (+25,2% en glissement et 16, 6% en cumul), en liaison avec l’accroissement de 30,2% du parc des abonnés Woyofal (186 975 abonnés à fin juin 2020) sur la période.



Concernant l’activité de raffinage, la Dpee ajoute qu’elle a diminué de 16,4%, en variation trimestrielle, au deuxième trimestre 2020. Cette situation est corroborée par la baisse de 33,3% des importations d’huiles brutes de pétrole sur la période. En glissement annuel et sur les six premiers mois de l’année, l’activité de raffinage a respectivement baissé de 11% et 10,8%, du fait de la contraction de la demande en produits pétroliers finis sur fond de crise de la pandémie de la covid-19.

