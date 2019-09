Enfants égorgés à Touba: La Dic sur une sérieuse piste, un couteau est entre les mains de la police scientifique

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Un rebondissement a été enregistré dans l’enquête sur l'affaire des deux enfants égorgés à Touba.



D’après Libération, la Dic, venue en renfort, est déjà sur une sérieuse piste.



Rewmi Quotidien révèle aussi, qu’un couteau est entre les mains de la police scientifique. Et, les mamans des deux enfants tués, Madina Touré et Mame Daouda Touré, âgés de de 5 et 2 ans, ont été entendues.



A retenir seulement que les autres membres de la famille ont été placés sous surveillance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos