Enfants égorgés à Touba : la foule lynche un faux suspect

Un homme a été battu au sang par une foule qui l’accuse du meurtre des deux enfants d’une même famille retrouvés égorgés dans leur chambre qu’ils partageaient avec leurs sœurs. La foule à dû agir sur le coup de la panique du fait que quelques jours plutôt un jeune garçon de 8 ans a été retrouvé égorgé et abandonné dans une maison inhabitée à Touba Keur Niang. le nommé Mbacké Camara ne pouvait pas se défendre ou clamer de vive voix son innocence parce que sourd-muet. Il doit sa survie à la prompt intervbention des forces de l’ordre qui l’ont sorti des griffes de ses assaillants.

la police a démenti l’arrestation d’un présumé meurtrier et l’enquête se poursuit. Ndeye Sally Diop la ministre en charge de l’enfance est attendue à Touba ce mardi pour se rendre au chevet de la famille éplorée.

