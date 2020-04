Enfer des Sénégalais vivant en Chine : Fatimata Diop, une compatriote résidente léve un coin sidérant du voile Dans un entretien téléphonique avec Leral.net Fatimata Diop, ressortissante Sénégalaise en Chine, explique comment vivent nos compatriotes dans le pays de Mao, en cette période de pandémie du Coronavirus. Des propos qui en réalité ne font que confirmer des vidéos révoltantes, largement partagées sur les réseaux sociaux...

« Nul ne peut mesurer le degré du calvaire que nous vivons en Chine. Les noirs n’ont même pas le droit de prendre le bus, le taxi ou le métro, même certains ont été expulsés de leur logement. Ils sont allés jusqu’à dire que nous les noirs sommes les propagateurs de la maladie du Coronavirus Des tests nous sont fréquemment imposés, avec des méthodes et conditions qui nous font craindre le pire... » Ces propos renversants sont Fatimata Diop, une de nos compatriotes résidant en Chine.

Et pourtant dans cet entretien en Wolof, ces faits ne sont qu’un aperçu du calvaire qu’ils vivent, mais aussi sidérante est la position de nos représentants consulaires, dont la seule réaction a été de leur demander de filmer pareils faits annoncés, si ça arrive...

La Chine après avoir échoué à faire porter le chapeau à l’Occident pour cette pandémie, semble vouloir salir les africains en leur faisant endosser ce mal qu’elle a mondialement éparpillé.

Pourtant à ce jour, selon toujours Fatimata, aucun Sénégalais n’est porteur de ce virus, aucun mort sénégalais n’a été enregistré...

Son cri du coeur : « Entre états souverains, nos dirigeants doivent dire leurs quatre vérités à leurs homologues chinois ! »



