Engagement contre les violences faites aux femmes: Macky Sall champion de la masculinité positive

Jeudi 10 Novembre 2022

Après Kinshasa en 2021, Dakar abrite depuis hier la 2ème Conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive. A deux semaines de la célébration de la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, la conférence veut faire du thème, un nouvel état d'esprit dans une société plus juste et plus accueillante pour les femmes et les filles. Lors de cette rencontre internationale, le chef de l’État Macky SALL a été désigné champion de la masculinité positive, en reconnaissance de son engagement dans la lutte contre les violences faites sur les femmes et les filles. L’ancienne Présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf lui a remis le trophée au nom des femmes leaders