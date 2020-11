Enorme Fuite de Gaz au Ics : Panique des populations de Darou Khoudoss Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où ces lignes sont écrites, la population de Darou Khoudoss souffre des fuites de gaz des Industries chimiques du Sénégal (ICS). Des fuites qui infestent leur quotidien… Selon la population qui indexe la responsabilité de Indorama et des autres Indiens qui ne veulent pas procéder à l’arrêt de l’entreprise comme chaque année (un mois), pour la réhabilitation des installations et du matériel et procéder à un nettoyage général comme le faisaient les dirigeants précédents. Un accident industriel qui provoque une panique à Darou Khoudou, Mboro, Diogo, Mbayenne, entre autres privés d’un environnement sain … Ces personnes plus que jamais exposées, rappellent aux autorités les dangers émanant de ces émissions de gaz qui provoquent maladies pulmonaires, diarrhées et problèmes de croissance…



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32322-enorme-fuit...

Accueil Envoyer à un ami Partager