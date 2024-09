Enquête sur l’affaire Onas: «Naay leer» préfère la démission de Cheikh Tidiane Dièye

Malgré l’annonce de l’ouverture d’une enquête sur l’affaire l’Onas par le ministre de la Justice, la Plateforme «Naay lér», elle, continue de réclamer la défenestration de Cheikh Tidiane Dièye. Dans un communiqué publié, ce mardi, Babacar Mbaye Ngaraf et Cie doutent de l’issue de cette procédure. «Nous continuons à appeler à la mobilisation et à la vigilance. Par ailleurs, nous estimons que la démission du ministre accusé serait un signal fort de la volonté du gouvernement à travailler de manière impartiale et équidistante pour l’éclatement de la vérité Jub, Jubal, Jubanti», ont-ils réclamé. Les membres de cette organisation de la société civile, qui louent les «valeurs intrinsèques» du Garde des Sceaux, craignent toutefois que cette histoire connaisse «le même sort que les précédantes ».



