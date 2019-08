Enquête sur la mort de Mafatim Mbaye : la famille récuse la police La famille de Mafatim Mbaye, tué, vendredi soir à Thiès lors d’affrontements entre la police et les conducteurs de Motos-Jakarta, récuse la police pour diligenter l’enquête après la mort du boulanger de 37 ans. Les parents de de ce père de famille de 4 enfants accusent, en effet, le policier Makha Diop, alias El Capo, d’avoir tué Mafatim Mbaye.

Le commissaire de police des Parcelles Assainies a disculpé son élément et dégage toute responsabilité dans son affaire, affirmant, que ses hommes avaient déjà quitté les lieux quand le drame s’est produit.

Dans tous les cas, la famille qui estime qu’on ne peut pas être juge et partie, demande que l’enquête soit confiée à la gendarmerie.

Une autopsie a été pratiquée sur le corps de Mafatim Mbaye ce lundi matin à l’hôpital Le Dantec de Dakar.



