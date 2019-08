Enrichissement illicite : Un ancien Inspecteur du Trésor, ‘’milliardaire’’, à la Crei En portant plainte contre le cambiste Khadim Ndiaye,pour abus de confiance portant sur 200 millions de FCFA, l’inspecteur du Trésor à la retraite, Cheikh Ousmane Camara, ne s’imaginait certainement pas qu’il était en train de s’attirer les pires tracas.

Et pour cause, rapporte L’AS, Le procès verbal de l’enquête diligentée par le Tribunal de Grande instance de Mbour, révèle des deals portant sur des milliards et des transactions suspectes, qui laissent croire à un blanchiment d’argent, concernant Cheikh Ousmane Camara.

Selon la même source, l’ancien boss du Bureau du Trésor de Bourguiba à Dakar, était aussi en procès avec un autre cambiste dénommé Mamadou Dramé pour une somme de 1,25 milliard FCFA. Il avait porté plainte auprès du Procureur de Mbour, mais mal lui en pris, puisque les enquêteurs ont demandé une enquête sur sa grosse fortune et son déferrement au parquet spécial de la Cour de l’enrichissement illicite (Crei).



