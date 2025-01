Enrôlement des motos : 18 000 demandes enregistrées, (Yankhoba Diémé) Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le lancement de la campagne d’enrôlement des motos de plus de 49cc non immatriculées, plus de 18 000 demandes ont été enregistrées, a indiqué Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, selon le journal Le Soleil. Ce nombre, correspondant aux cartes grises délivrées en 2024, reflète l’importance de cette opération de régularisation. Le ministre a souligné que cette initiative est cruciale face à l’augmentation des accidents de la circulation, précisant qu’une circulaire a été émise en réponse aux recommandations des états généraux des transports. Il a également noté que des régions comme Ziguinchor et Kaolack ont enregistré des taux de régularisation notables, avec un taux de rejet de seulement 2 % à Ziguinchor. Toutefois, il a relevé que le taux de retrait des cartes grises reste faible, un point qui mérite une attention particulière. Yankhoba Diémé a expliqué que les préoccupations des utilisateurs de deux-roues, notamment concernant le délai d’enrôlement, ont été prises en compte. Bien qu’il ait refusé de prolonger la date limite, le ministre a reconnu que les points de recensement étaient encore insuffisants et a affirmé que des efforts sont en cours pour rendre le processus plus accessible, notamment via une commission mobile dans les zones éloignées. Pour simplifier la démarche, en particulier pour les jeunes, il a lancé la plateforme numérique gratuite Bindou.Mitta, qui permet aux propriétaires de motos de réserver une date d’immatriculation, rapporte Le Soleil.



