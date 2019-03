Enseignant tué à Diourbel: Henry Ndiaye décrit comme un « homme travailleur, courtois et discret », par les siens

Henry Ndiaye, enseignant en service à Fass Barigo a été mortellement tué ce dimanche (hier), suite une altercation avec Henriette Diatta, élève en classe de Terminale, pour qui il servait de répétiteur (Cours à domicile) à ses heures perdues.



Le drame s’est produit dans la cour d’un bar situé à l’intérieur de la concession de l’élève à Ngohé, localité du département de Diourbel. Une histoire d’attouchement non consentant serait à l’origine de l’altercation qui a conduit au drame, d’après un témoin cité par le journal « Le Quotidien ».



Camarade de promotion de la victime, Laurent Diouf le décrit comme « un homme travailleur, courtois et discret », qui avait plein de projets pour son village. « Il s’activait pour le développement de Ngohé. Il s’est battu pour la construction d’un forage et il venait d’être d’y affecté pour prendre en charge les questions de l’éducation », renchérit son cousin, Babacar Sène, interrogé par la RFM.



Henry Ndiaye a rendu l’âme quelques heures après son évacuation à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. La présumée meurtrière a été placée en garde-à-vue en attendant d’être déférée pour « homicide involontaire », selon la RFM.

