Enseignement : le G7 exige le paiement des check-off, annonce une plainte et maintient sa marche du 28 juin Le G7 qui regroupe des syndicats d’enseignants, dont le Sels/Authentique, exige le paiement des check-off de la part de l’Etat du Sénégal. Abdou Faty, le secrétaire général du Sels/Authentique a jugé anormal que ces montants soient prélevés de leurs salaires, et ne leur soient pas reversés en retour.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

« Nous ne comprenons pas et n’acceptons pas que ces montants dérisoires ne soient pas reversés aux enseignants. Si c’est pour nous empêcher de tenir notre marche du 28 juin, que l’Etat sache que nous la tiendrons. Maintenant, si le déficit budgétaire dont on parle, les empêche de payer cet argent, qu’ils le disent », a réagi Abdou Faty sur la RFM.



Le SG du Sels/Authentique, ajoute. « nous allons déposer une plainte pour rétention de nos indemnités et nous organiserons notre marche le 28 juin prochain ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos