Enseignement moyen secondaire général: Des livrets scolaires pour lutter contre la vente de fascicules

La Direction de l'enseignement moyen secondaire général (Demsg) vient de mettre à la disposition des inspections d'académie des livrets sur les aux enseignements-apprentissages, a indiqué, dans un entretien avec le Soleil, Papa Kandji. Cette initiative vise à pallier le manque de manuels scolaires et de lutter contre la vente de fascicules aux élèves. Dans une lettre circulaire en date du 27 octobre 2022, le Ministre de l'Éducation nationale, le Dr Cheikh Oumar Anne, insistait sur l'exécution correcte et diligente de la mesure interdisant la vente de fascicules dans les écoles publiques qu'il avait prise. Pour accompagner cette décision, la Direction de l'enseignement moyen secondaire général (Demsg), avec l'appui du Programme d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base (Paqeeb) à travers la Cellule d'équité (Ce) du Ministère de l'Éducation nationale, a décidé de mettre gratuitement à la disposition des élèves et des établissements scolaires des livrets pour accompagner les programmes en cours dans les écoles publiques. Une première dans l'histoire de l'éducation au Sénégal, a déclaré, dans un entretien avec le Soleil, le Directeur de l'enseignement moyen secondaire général (Demsg), Papa Kandji. « Cette initiative entre dans la mise en œuvre d'une politique cohérente de promotion de l'équité et de l'égalité de chance au profit de l'ensemble des apprenants du système éducatif sénégalais », a soutenu M. Kandji. Il s'agit, « comme le souhaitent les autorités étatiques à travers le Ministère de l'Éducation nationale, de consolider la mise en œuvre de la politique de manuels scolaires qui vise la dotation des élèves et des professeurs en ouvrages et matériels didactiques conformes aux curricula en vigueur, afin d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages ». Les livrets conçus pour pallier le manque de manuels dans le système et pour booster les performances des élèves sont produits par des enseignants et des inspecteurs de l'éducation, a affirmé Papa Kandji. « C'est de petits ouvrages conformes au programme sénégalais », précise-t-il.

Pour le moyen, ces livrets portent sur l’histoire et la géographie en classe de 3e et sur les mathématiques, le français, les sciences physiques, les Sciences de la vie et de la terre (Svt) pour tous les niveaux, a indiqué le Demsg. Pour les lycées, le français pour tous les niveaux, l’histoire et la géographie, la philosophie, les mathématiques, les sciences physiques ainsi que celles de la vie et de la terre (Svt) pour les classes de terminale, sont les matières abordées dans ces livrets, informe M. Kandji. « Le format de ces ouvrages destinés à pallier la vente de fascicules dans les écoles, obéit à l’esprit de la démarche qui sous-tend l’évaluation des enseignements-apprentissages dans les cycles moyen et secondaire général ». Les livrets sont des ouvrages qui traitent de manière pratique et synthétique toutes les leçons du programme afin de permettre à l’élève de mieux assimiler le cours dispensé par le professeur. « Ils proposent, pour chaque leçon, l’essentiel du cours qui fait la synthèse des notions clés, indispensable pour la résolution des exercices. Ils proposent aussi des exercices de contrôle de connaissances qui renseignent sur le niveau de compréhension des notions essentielles du cours ; des exercices d’application évaluant le degré de maîtrise des outils, des méthodes, des procédures et des règles tout comme des problèmes complexes ou de vie pour entraîner l’élève à réinvestir ses acquis dans des situations nouvelles ou en rapport avec la vie », a précisé le Selon le Demsg. En d’autres termes, le but est de renforcer l’autonomie de l’élève en matière de réflexion car, « ces livrets proposent, à la fin des leçons, quelques éléments de réponses concernant un exercice bien ciblé et c’est ce qui permettra d’évaluer le travail important à faire pour réussir en classe ». Seydou Prosper SADIO



Source : Source : https://lesoleil.sn/enseignement-moyen-secondaire-...

