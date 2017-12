Enseignement supérieur : "Ce que nous avons fait, constitue le double de ce qui a été fait entre 1960 et 2012"

Face aux députés, pour la Déclaration de politique générale, le Premier ministre a vanté les réalisations de Macky Sall dans le domaine de l’enseignement supérieur. Non sans ajouter que ce dernier a fait plus que tous ses prédécesseurs réunis. Ainsi, a-t-il cité : la construction de nouvelles Universités, d'Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep), d'Espaces numériques ouverts (Eno), de 30 000 nouveaux lits en résidence universitaire, de restaurants pour les étudiants et les logements pour les professeurs ainsi que la mise à disposition d’ordinateurs portables pour 47 100 étudiants sénégalais.



M. Boun Abdallah Dionne a aussi souligné le «démarrage de la Maison des sciences dotée d’un planétarium avec des espaces de démonstration pour la promotion de la culture scientifique, de même que la construction de 100 nouveaux laboratoires pour améliorer les conditions d’apprentissage ».



«En définitive, dira-t-il, c’est un montant de 434 milliards qui est injecté dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur entre 2012 et 2019, constituant ainsi plus du double de tout ce qui a été fait dans l’enseignement supérieur de 1960 à 2012 ».



Par ailleurs, il a révélé que le Sénégal est en train d’acquérir « des équipements lourds mutualisés entre toutes les institutions universitaires et de recherche du pays ».



« C’est le cas du supercalculateur que l’Etat vient d’acquérir et qui sera installé à Diamniadio », note-t-il.









