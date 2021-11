Enseignement supérieur : Hausse de 18,779 milliards de FCfa du budget 2022

Pour l’année 2022, le budget du Mesri est arrêté à la somme de 367.885.168.131 FCfa en autorisations d’engagement et à 258.186.961.675 FCfa en crédits de paiement. Soit une hausse de 18,779 milliards de FCfa par rapport à 2021. Pour l’année 2021, ce budget était de 450.861.409.845 FCfa en autorisations d’engagement pour 239.407.275.175 en crédits de paiement.



Ce budget 2022 est structuré autour de trois programmes, à savoir l’éducation supérieure, les œuvres sociales universitaires et le pilotage, la gestion et la coordination administrative. Pour l’éducation supérieure, les autorisations d’engagement s’élèvent à 184.976.510.350 FCfa contre 140.435.303.894 FCfa pour les crédits de paiement.



Pour les œuvres sociales universitaires, elles sont dotées de 178.270.306.794 FCfa en autorisations d’engagements et 113.113.306.794 FCfa en crédits de paiement.



Pour le programmes pilotage, gestion et coordination administrative, le montant alloué se chiffre à 4.638.350.987 FCfa pour les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.



Devant la représentation nationale, Cheikh Oumar Anne a expliqué que le projet de budget de son département s’articule autour des orientations déclinées dans le Pap 2 A en adéquation avec le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.

