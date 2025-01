Enseignement supérieur : Le SAES célèbre ses 40 ans avec une série d’événements dans les universités publiques

Le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a lancé la célébration de ses 40 ans à travers une série d’activités dans les universités publiques sénégalaises. Ce jeudi 30 janvier 2025, un atelier de mise à niveau s’est tenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), portant sur l’état des lieux, les défis et les perspectives de l’enseignement supérieur au Sénégal. Cette rencontre, qui a réuni des journalistes de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), marque le coup d’envoi d’un programme riche en échanges et réflexions sur les enjeux académiques et les conditions de travail dans les universités. Fidèle à son engagement, le SAES entend profiter de cet anniversaire pour plaider en faveur d’un enseignement supérieur de qualité et d’une meilleure prise en charge des préoccupations des enseignants et des étudiants.