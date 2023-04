Enseignement supérieur: Macky Sall réceptionne un important lot d’équipements pour les laboratoires pédagogiques

Le Président de la République Macky Sall a réceptionné, ce jeudi 13 avril 2023, à Diamniadio, des équipements scientifiques destinés aux établissements publics d’enseignement supérieur. Évalué à 52 milliards de FCfa, cet important lot de matériels est destiné au projet de construction de 100 nouveaux laboratoires annoncés par l’État. Selon la direction générale de la […]

Le Président de la République Macky Sall a réceptionné, ce jeudi 13 avril 2023, à Diamniadio, des équipements scientifiques destinés aux établissements publics d’enseignement supérieur. Évalué à 52 milliards de FCfa, cet important lot de matériels est destiné au projet de construction de 100 nouveaux laboratoires annoncés par l’État.

Selon la direction générale de la Recherche et de l’Innovation, « ces équipements permettront de relever le niveau de l’enseignement pratique à travers les cent laboratoires pédagogiques, mais également d’assurer une recherche de qualité ». Ils seront installés dans des laboratoires pédagogiques et de recherche des 8 universités publiques, ainsi qu’à l’École polytechnique de Thiès (Ept), à l’École supérieure polytechnique de Dakar (Esp) et dans les Instituts supérieurs d’enseignement professionnels (Isep).

A. KANDE

@PHOTOS : Assane SOW/Le Soleil

Source : https://lesoleil.sn/enseignement-superieur-macky-s...