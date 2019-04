Enseignement supérieur: le Satuc accueille un "Cheikh" compétent et courtois

Le Syndicat autonome des travailleurs des Universités et des Centres universitaires (Satuc) accueille à bras ouverts le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Cheikh Oumar Hanne. Dans un communiqué parvenu au journal Libération, le Satuc manifeste toute sa confiance à l'ancien Directeur du Coud en se basant sur "son sens à l'écoute, sa compétence et sa courtoisie".

"Cheikh oumar Hanne tout au long de son mandat de directeur du Coud a su gérer, de façon inclusive, la boîte en s’appuyant sur les ressources internes et en privilégiant le dialogue permanent avec les acteurs sociaux" lit-on sur le journal.

Et d'ajouter que le successeur du Professeur Mary Teuw Niane a fait de la promotion interne, une règle d'or et a beaucoup œuvré dans le domaine social. "Ce qui lui a valu une paix sociale durant tout le temps qu’il a été à la tête de la structure" témoigne le Satuc.

