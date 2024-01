Ensemble Lyrique de Sorano : Le Dg Ousmane Barro Dione refuse la nomination d’Oumar Diaw Seck

Derrière son activisme débordant, le directeur général du Théâtre Daniel Sorano El Hadji Ousmane Barro Diène est accusé d’avoir installé un malaise au sein de la grande famille de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano. Les antennes du journal LeTémoin braquées au niveau de l’antenne du Boulevard de la République nous décrivent une situation d’ostracisme dont a été victime un des pensionnaires de la compagnie, en l’occurrence Oumar Diaw Seck.



Ce dernier avait obtenu l’aval des autorités, notamment du ministre de la Culture Dr Aliou Sow, pour être porté à la tête de l’Ensemble lyrique traditionnel de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano le 29 septembre 2023. Mais en lieu et place, lors d’une rencontre le 02 novembre, El Hadji Ousmane Barro Dione n’a rien trouvé à faire que de proposer à Oumar Diaw Seck le poste de conseiller technique chargé de la coopération avec un contrat de prestation de service.



Inutile de dire que Oumar Diaw Seck n’a pas accepté une telle proposition qui ne correspondait pas aux recommandations des autorités supérieures notamment du ministre de la Culture D Aliou Sow qui avait personnellement câblé le concerné pour l’informer de la décision du président de la République de le porter à la tête de l’ensemble lyrique traditionnel de la compagnie du Théâtre Daniel Sorano. Seulement au niveau des couloirs de Sorano, Oumar Diaw Seck bénéficie d’un large courant de sympathie parce que l’homme fait partie de la grande famille de Sorano.



Il avait rejoint Sorano à l’âge de 19 ans comme membre du Ballet National. Ce qui lui a permis de voyager à travers le monde notamment aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique. Il finira par s’installer pendant 20 ans, à partir de 1996, aux Etats-Unis pour continuer son engagement dans le monde du théâtre et de la culture. Chez les Yankees, il a dirigé une radio communautaire à New York avant de créer ensuite un Ensemble instrumental de l’Afrique composé d’artistes en provenance de 26 pays africains. Un Ensemble qui sillonnait le continent américain pour effectuer des prestations diverses.



Aux Etats-Unis, Oumar Diaw Seck s’est aussi illustré comme promoteur culturel puisque la quasi-totalité des artistes sénégalais (notamment Kiné Lam, Doudou Ndiaye Mbengue, Ndiollé Tall, Abou Thioubalo, Khar Mbaye Madiaga, Athia Wélé, Soda Mama Fall, Ndiouga Dieng, Fatou Laobé, Moussa Ngom…) ont séjourné au pays de l’Oncle Sam grâce à cet homme devenu promoteur et expert traditionnel incontournable à New York. Malgré son séjour américain, il a continué à travailler avec Sorano.



En 2016, il a réalisé notamment « Khawaré, demb ak tay » du temps du DG Abdoulaye Coundoul et d’autres spectacles comme le célèbre drame « Nder en flammes ». Voilà l’homme au pédigrée respectable dont Ousmane Baro Diène refuse la nomination à la tête de l’Ensemble Lyrique traditionnel. D’ailleurs, selon nos sources, Oumar Diaw Seck va organiser une conférence de presse ce jeudi pour dénoncer cette situation. En attendant la version du patron de Sorano qu’on a essayé de joindre dans la soirée, espérons qu’Ousmane Barro Dione va revenir à de meilleures sentiments le concernant.



