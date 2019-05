Enterrement : Le dernier accueil des Thiantacônes à leur Guide (CHEIKH BÉTHIO INHUMÉ PEU AVANT LA RUPTURE ) Le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio a finalement été inhumé ce vendredi, peu après 19h, au cimetière Bakhiya de Touba. Sur instruction du khalife général des Mourides, la prière mortuaire a été dirigée par Serigne Fallou inb Serigne Abdou Khadre Mbacké, en présence de plusieurs dignitaires de la confrérie. Même s’il y a avait quelques réticences de certains disciples du défunt, ils se sont finalement résignés. L’inhumation s’est alors déroulée sans encombre, sous une très forte présence policière. Une grande émotion était palpable dans tous les visages et, malgré la fatigue, la chaleur et les effets du ramadan, des milliers de fidèles ont tenu à accompagner le marabout dans sa dernière demeure, peu avant la rupture du jeûne.



Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 21:39

La disparition d’un guide est toujours reçu comme un coup de massue. A Touba, à l’occasion de l’enterrement de Cheikh Béthio Thioune, nombreux sont ses disciples qui sont sortis l’accueillir.



Si certains sont sortis pour contester son enterrement dans la sainte Ville, d’autres pour l’accueillir conformément à la volonté du Khalife Général des Mourides.



Pour rappel, selon les contestataire de son enterrement à Touba, le Guides des Thiantacônes avait clairement dit indiqué le lieu de sa dernière demeure : Médinatou Salam, son village natal sis à quelques encablures de Mbour.





