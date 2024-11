Enterrement de Moustapha Ba : le Parquet délivre le permis d’inhumation Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Nioro/ Dakar/ Babacar Sy Après un report pour cause d'autopsie, l'ancien ministre des Finances et du Budget décédé mystérieusement à Paris le 4 novembre dernier, pourra reposer en paix dans sa ville natale de Nioro du Rip. L'ancien argentier de l'État sera finalement inhumé dans les prochaines heures. La cérémonie de levée du corps aura lieu ce mercredi, à partir de 10h00, à l'hôpital militaire de Ouakam, à Dakar. Après cet hommage à la capitale, la dépouille de Mamadou Moustapha BA sera transférée à Nioro du Rip, où il sera inhumé. Il convient de rappeler qu'une enquête avait été ouverte une semaine après le décès de l'ancien ministre du Président Macky Sall. Au moins certains de ses proches ont été entendus à la suite des résultats de l'autopsie, qui n'ont pas révélé de cause de mort non naturelle. Mamadou Moustapha BA était une personnalité respectée, ayant consacré une grande partie de sa vie au service de l'État sénégalais. En tant que ministre des Finances et du Budget, il s'est distingué par sa rigueur et son engagement envers la gestion publique et la bonne gouvernance. Programme de la cérémonie : – Levée du corps: Mercredi, à partir de 10h00, à l'hôpital militaire de Ouakam, Dakar

– Inhumation : Nioro du Rip, mercredi après-midi



Source : https://atlanticactu.com/enterrement-de-moustapha-...

