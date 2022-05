Entre censures, menaces, arrestations et tueries des journalistes, la liberté de la presse en péril en RDC Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mai 2022 à 01:37 | | 0 commentaire(s)|

Être journaliste en République démocratique du Congo (RDC) n’est parfois pas une partie de plaisir. Alors que garanti par les textes légaux, la liberté de la presse est en péril dans ce pays où l’on assiste à des censures, menaces, arrestations et même tueries des journalistes dans certains coins. "75 cas d’atteintes à la liberté de la presse depuis le 2 novembre 2021, c’est déjà trop !", fustige Tuver Wundi, point focal de l’organisation Journaliste en Danger (JED) dans une interview accordée à la RTBF ce mardi 3 mai. "Où allons-nous avec cette face de harcèlement dont sont victimes les journalistes ?", s’interroge-t-il.



Dans son rapport publié à cette occasion, JED fait mention de ces 75 cas sus-évoqués affirmant que depuis novembre dernier, 19 journalistes ont été arrêtés et 11 médias fermés par les services de sécurité. Une situation qualifiée de "frustrante", dans un pays démocratique. "Les journalistes et les médias congolais restent exposés aux diverses pressions et censures, aux arrestations arbitraires et aux menaces directes et indirectes", s’insurge JED. (RTBF)





Source : Source : https://www.impact.sn/Entre-censures-menaces-arres...

Accueil Envoyer à un ami Partager