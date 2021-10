Entre échanges de propos discourtois et défiance réciproque : est-on au sommet de l'incompréhension entre Bamako et Paris ?

Entre la France et le Mali, la guerre des mots n’est pas loin de son zénith. Les autorités des deux pays se sont passé le mot pour ne pas baisser d’un ton. Le 30 septembre dernier, Emmanuel Macron a répondu aux « accusations » de Choguel Maïga sur un prétendu abandon du Mali par la France en plein vol. Le chef de l’État français a dit à Rfi que les propos du Premier ministre malien étaient « une honte ». « J’ai été choqué. Ces propos sont inadmissibles (…) qu’hier, nous avons présidé l’hommage national au sergent Maxime Blasco (mort au Mali dans un accrochage avec un groupe djihadiste). C’est inadmissible. C’est une honte et ça déshonore qui n’est même pas un gouvernement », s’est défoulé le président français.







Visiblement hors de lui, Emmanuel Macron a qualifié le gouvernement de la transition d’illégitime et a demandé à ce qu’il respecte ses engagements en organisant des élections aux dates échues. En réponse à cet assaut, le gouvernement malien a appelé la France à la retenue après les propos de Macron jugés « inamicaux et désobligeants ».







Aux origines de la mésentente entre Paris et Bamako







Cette démarche était d’autant plus opportune pour les autorités maliennes que le président français est revenu à la charge en soutenant que « l’armée française n’a pas à se substituer au non-travail de l’État malien ». Cette escalade est incompréhensible pour les néophytes laissés sur le quai de la série de mésententes et d’incompréhensions qui ont rythmé ces dernières années les relations franco-maliennes.







« Ce qui se passe maintenant est le résultat d’une dégradation des relations entre Paris et Bamako. Parmi les causes immédiates, il y a le discours de Choguel Maïga accusant Paris d’abandon, provoquant la fureur de Florent Parly et de Macron ; ils ressentent une forme d’ingratitude à leur égard de la part des maliens. Mais juste avant le discours des Nations-Unies, il y a la rumeur de Wagner. Mais juste avant le discours des Nations Unies, on a la rumeur de Wagner qui monte au Mali et qui est perçue par Paris comme une sorte de mouvement hostile à l’égard de la présence française. Il y a l’épisode important de la déclaration de Macron le 10 juin annonçant le retrait de Barkhane, on peut y voir une sorte de punition ou de sanction vis-à-vis de l’État malien d’autant plus que la déclaration s’accompagne de la fameuse tirade sur l’anomie dans laquelle retombent les zones sécurisées par Barkhane du fait de l’État qui décide de ne pas prendre ses responsabilités.







Cette déclaration fait partie des choses qui ont fait augmenter le ressentiment des maliens qui pensent qu’on leur fait porter le choix de reconfigurer Barkhane. La déclaration est humiliante. Mais en remontant encore dans le passé, on s’aperçoit que finalement depuis mai 2021 et le fameux coup du Colonel Assimi Goita et la mise en place du gouvernement Choguel Maïga, on a un climat délétère entre Paris et Bamako. Qui a à voir avec la personnalité de Choguel Maïga, avec l’abandon d’un modus vivendi qui avait été trouvé avec la précédente administration de Moctar Ouane et Bah N’daw », explicite Yvan Guichaoua dans un entretien à Dakaractu.







L’enseignant-chercheur en analyse des conflits à la Brussels School of international studies (University of Kent) va plus loin et convoque « l’une des périodes charnières que constituent septembre-octobre 2019 pour expliquer les tensions actuelles ». Cette année a été selon lui, une année de « désastre militaire pour l’armée malienne et a aussi révélé les limites de l’intervention de Barkhane ».







La branche sahélienne de l’État islamique a multiplié les attaques ciblant non seulement l’armée malienne, mais les autres forces de défense et de sécurité du Niger et du Burkina Faso dans la région des trois frontières plus connue sous le nom de Liptako-Gourma. Il se trouve que la période a coïncidé avec une grande contestation politique contre Ibrahim Boubacar Keïta considéré par l’opinion publique malienne comme un « gouverneur » de la France.







C’est dans ce sillage que le sommet de Pau, initialement prévu en décembre s’est finalement tenu en janvier 2020, avec la présence des cinq chefs d’État du G5 Sahel. Une stratégie est pensée pour prendre l’ascendant sur l’ex-EIGS qui est qualifiée de priorité numéro 1.

<...