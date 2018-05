Entre le « Non » pour le Sénégal et le zapping par la France: Bouna Sarr, victime de ses ambitions !

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mai 2018 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 bleus qui iront à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sans surprise, Griezmann et Mbappé figurent sur cette liste du sélectionneur et seront les chefs de file d’une sélection dont les autres équipes devront grandement se méfier.



Courtisé par le Sénégal, Bouna Sarr fier de sa belle saison avec le Marseille (finaliste de l’Europa League), s'était détourné de la main qui lui avait tendue par le sélectionneur Aliou Cissé, sous le prétexte d'une oreille attentive prêtée à la sélection des Bleus de Didier Dechamps. Mais comme dit l’adage, « en voulant trop gagner, on risque de tout perdre ».



« Le meilleur moyen d’être sélectionnable, c’est d’être bon avec son club… Je ne m’endors pas en pensant à l’équipe de France, je ne me réveille pas en pensant à l’équipe de France mais peut-être que quand je dors, je rêve à l’équipe de France », avait confié l’arrière droit de l’Olympique Marseille.



A 26 ans, Bouna Sarr pouvait participer à cette coupe du monde Russie 2018 - avec le Sénégal, mais il risque de ne pas compter cette compétition dans son palmarès. La prochaine édition aura lieu dans 4 ans (2022) et Bouna Sarr aura 30 ans. La bonne, peut-être ?



D'ores et déjà, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Bouna Sarr est parti pour regretter son choix.











Wiwsport

