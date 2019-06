Entrée de la société civile dans Cos Petro Gaz : « C’est une proposition ancienne », selon Mignane Diouf La proposition faite par le président Macky Sall, le jour de la Korité, de faire entrer la société civile et l’opposition dans Cos Petro Gaz, n’est en rien une nouveauté. C’est ce qu’a annoncé le président du Forum social Sénégalais.

« La proposition du Président d’ouvrir Cos Petro Gaz à la société civile et à l’opposition, a été déjà faite. Maintenant, il faudrait peut-être mettre cela en application », a dit Mignane Diouf sur la RFM.



Il a dit la nécessité de mettre en place « un comité national autonome incluant le pouvoir, l’opposition, la société civile et même la population ; chargé de gérer les richesses comme le pétrole et le gaz ». Selon lui, « cela pourrait nous permettre d’éviter ce qui s’est passé ailleurs ».

