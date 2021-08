Entreprenariat des jeunes : La Der/Fj casque 500 millions FCFA pour 269 porteurs de projets La Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a octroyé vendredi un financement de 500 millions de francs Cfa à 269 porteurs de projets, sélectionnés par l’Agence nationale de la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej).

Ce financement, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, est destiné à des projets dans divers secteurs d’activités, notamment l’agriculture, l’artisanat, les services, l’élevage.



Plus de 1 000 emplois directs sont attendus. 500 millions de francs Cfa supplémentaires seront également alloués par la Der/Fj à d’autres projets qui seront proposés par l’Anpej, note un communiqué de la Délégation générale.



Lequel mentionne aussi que «la Der/Fj a également décidé de consacrer une enveloppe de 2 milliards de francs Cfa pour le Papej, un projet initié par l’Anpej. Le traitement de ce projet est en cours». Dans ce contexte de mise en œuvre du Programme Xëyu ndaw ñi, la Der/Fj et l’Anpej travaillent ainsi en synergie afin d’offrir un accompagnement optimal aux jeunes porteurs de projets.



«Je me réjouis donc de cette synergie d’efforts, matérialisée par le partenariat entre l’Anpej et la Der qui, comme une sorte de prémonition, vient consolider l’esprit de mutualisation et de rationalisation des instruments de promotion de l’emploi, de l’entrepreneuriat et d’insertion des jeunes tels que prônés par le gouvernement de la République du Sénégal», a affirmé le directeur général de

