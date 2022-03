Entretien: Abdou Wahab Ben Gelloune "descend" Ousmane Sonko et dénonce les failles du parrainage Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mars 2022 à 05:24 | | 18 commentaire(s)| Abdou Wahab Ben Gelloune, dans un entretien exclusif avec Leral, revient sur l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. "J'ai été parmi les premiers à dire que Ousmane Sonko doit aller répondre à la justice, avec une réplique salée de leur côté, en m'insultant et me traitant de tous les noms". Il estime que la loi régit tout le monde, "si le dossier ne peut être jugé à cause d'une personne, ce serait dramatique", dit-il. Le leader du Mouvement Abdou Wahab Président, est revenu aussi sur les failles du parrainage dans cet entretien avec Moustapha Thioune.



Accueil Envoyer à un ami Partager