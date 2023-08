Entretien Spécial sur l’Organisation du Grand Magal : « Nous avons atteint 78% de taux de réalisation. » (Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma Mbacké). Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|



Le religieux est revenu sur les pratiques qui incombent aux fidèles qui doivent rallier Touba pour prendre part à la célébration de l’événement religieux conformément aux interdits de l’Islam et aux recommandations du Khalife, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Cette année, le Grand Magal coïncidera avec la commémoration des deux (2) rakkas de Saint-Louis célébrés le 05 septembre au lendemain du 18 Safar. Des avancées significatives ont été réalisées en collaboration avec les services de l’État pour la bonne tenue du Grand Magal de Touba prévue le 04 septembre prochain. L’évaluation a révélé un taux de réalisation de plus de 78%, selon Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma Mbacké du comité d’organisation de l’événement religieux. La particularité de la commémoration du Grand Magal de Touba réside dans le fait que l’événement est célébré en période d’hivernage, ce qui fait que le point concernant l’assainissement préoccupe au plus haut les organisateurs. Plus de 50 milliards FCFA sur un objectif de 100 milliards FCFA ont été investis pour arriver à solutionner le problème des inondations dans la ville sainte et aux alentours. À en croire à Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma Mbacké, un quart (1/4) des objectifs a été atteint avec une amélioration, mais il reste beaucoup à faire.L’hydraulique également connaît des perturbations du fait de la vétusté du réseau ainsi que les branchements clandestins qui impactent également la distribution. Le guide religieux rassure qu’il y’aura une grande amélioration sur l’eau.Pour la présente édition, la paix sociale sera au cœur des thématiques retenues pour la commémoration du Grand Magal. Priorité sera faite sur les enseignements de Khadimou Rassoul pour une paix durable dans le pays.Le religieux est revenu sur les pratiques qui incombent aux fidèles qui doivent rallier Touba pour prendre part à la célébration de l’événement religieux conformément aux interdits de l’Islam et aux recommandations du Khalife, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Source : https://www.dakaractu.com/Entretien-Special-sur-l-...

