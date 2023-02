Entretien et réparation des poids lourds-Programme spécial: Abdou Karim Fofana, le ministre du commerce, était en visite 0h Garage PL à Diamniadio Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 18:28 | | 0 commentaire(s)| Le vendredi 24 février, le ministre du commerce, Abdou Karim Fofana, était en visite à 0h Garage PL à Diamniadio. Sous le titre « Visite du ministre du commerce dans notre centre à Diamniadio ! », l’info a été partagée sur la page Facebook de la société. Images



Ce vendredi 24 février, Abdou Karim Fofana, le ministre du commerce, était en visite 0h Garage PL à Diamniadio



C’était l’occasion pour la délégation ministérielle de découvrir le programme spécialement destiné à l’entretien et la réparation des poids lourds déroulé par ce centre auto



Pour rappel, Oh Garage s’est fixé comme objectif de relever le niveau de la mécanique au Sénégal



