Entretien téléphonique avec le Président Russe : Pourquoi Poutine prête une oreille attentive à Macky Sall ?

Ce matin, le service de gestion de la page twitter du Chef de l’Etat Macky Sall annonçait que ce dernier a eu un entretien avec son homologue Russe Vladimir Poutine. Un échange au cours duquel le Président sénégalais a plaidé pour un cessez le -feu en Ukraine. « Confidentiel la lettre quotidienne » revient pour révéler que l’entretien téléphonique entre les deux Présidents « a été programmé en fin de semaine dernière ».

Selon la publication quotidienne en effet, au nom de l’Union africaine « Macky Sall a écrit et sollicité un entretien avec le Président russe pour demander un cessez-le-feu. Une réponse positive lui sera donnée dans la foulée et un échange téléphonique lui a été accordé par Poutine qui ne parle presque plus à personne ».

Les russes selon la même source ont été surpris par la position de neutralité du Sénégal à l’Onu ce qu’a apprécié Moscou qui entretient des relations cordiales avec notre pays. Ceci « à la différence des occidentaux qui n’ont pas compris la position de notre pays. Et certains dirigeants n’ont pas manqué d’interpeller Dakar sur cette attitude » écrit le journal. Seulement , « le Président Macky Sall au nom de l’indépendance et de la souveraineté de notre pays a expliqué avec calme et fermeté à ses partenaires occidentaux le pourquoi de la neutralité de Dakar ».

Selon CLQ, le Président Sall au nom de l’Afrique « n’a pas voulu faire cause commune avec l’Union Européenne qui voulait des actions communes avec l’Union africaine pour des sanctions. Pour une raison simple : presque la moitié des pays africains ont une position non hostile à Moscou dans cette offensive sur l’Ukraine pour des raisons diverses. La position clairement affichée de Macky Sall de ne pas jeter de l’huile sur le feu a été largement appréciée par Poutine.

Dans les jours à venir, assure-t-il pour finir, « la demande de Macky Sall pour un cessez le feu pourrait donner l’effet escompté. Les deux hommes se respectent beaucoup. Le russe a déjà invité et reçu Macky Sall à Moscou et il ne faudrait pas écarter un déplacement de Sall dans la capitale russe au nom de l’Union africaine et au nom de la paix mondiale ».