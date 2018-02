Entretien téléphonique entre Poutine et Trump: ce qu’ils se sont dits

Ce lundi 12 février 2018, les Présidents Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus au téléphone sur les tensions entre Israéliens et Palestiniens, d’après Vladimir Poutine.



Si l’on s’en tient au compte-rendu du président Russe, à la suite d’une rencontre avec Mahmoud Abbas, l’échange téléphonique avec Donald Trump portait essentiellement sur le conflit entre Israël et la Palestine. Plus précisément, il s’agissait de voir comment il peut être possible de conjuguer les efforts en vue d’atténuer le conflit et restaurer une paix durable entre les deux parties.



«Je viens d’avoir un entretien téléphonique avec le Président des États-Unis, M.Trump. Nous avons bien évidemment examiné le règlement du conflit israélo-palestinien. Je voudrais vous transmettre ses plus sincères salutations», a fait savoir M. Poutine à la presse, lors d’une rencontre avec Mahmoud Abbas, Président de l’État de Palestine, en visite à Moscou.



Le président américain Donald Trump a saisi l’occasion durant l’entretien téléphonique, pour exprimer à son homologue russe ses condoléances suite à la catastrophe d’un avion de ligne Antonov An-148, dans la région de Moscou, qui avait fait 71 morts, d’après le service de presse du Kremlin.







