Envoi des résultats du Bac par SMS : Socé Ndiaye s?explique sur la démarche Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 17:35

L’envoi, par sms, des résultats du baccalauréat n’est qu’une modalité parmi tant d’autres. C’est une précision du directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye, s’exprimant en marge d’une cérémonie de remise de matériels de protection contre la Covid-19, par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à Rufisque. D’autant plus qu’ajoute-t-il, ses services n’ont reçu aucune notification de la part de la Commission nationale des données personnelles (CDP). "Lorsque les candidats s’inscrivent, ils nous donnent leur numéro de téléphone, explique le successeur de Babou Diaham. Et par le passé, ces numéros ont été utilisés pour leur donner des résultats ou des informations. Nous avons mis un formulaire où nous avons demandé aux élèves de mettre à jour leur numéro de téléphone. Comme je vous l’ai dit, nous avons déjà les numéros. Nous voulons une mise à jour. Parce que, nous tout ce que nous faisons, on le prépare à l’avance. Et donc, nous avons, dans un premier temps, regardé la configuration des numéros qui nous sont donnés, il y en a beaucoup qui sont des numéros fixes. On ne peut pas envoyer de sms là-bas. Les autres qui sont des numéros de portable, il y en a beaucoup si vous les appelez, vous tombez sur quelqu’un qui n’est pas dans la même localité que l’élève ou le candidat concerné. Nous nous sommes que les gens ne savaient pas que ces numéros allaient être utilisés pendant l’examen. Donc, il faut leur demander de mettre à jour leurs contacts téléphoniques. Pour la bonne et simple raison que le sms est une des modalités pour donner les résultats. Et ça a été utilisé par le passé tout comme les radios. Cette année, nous nous sommes dits avec le contexte de Covid-19, l’utilisation de la radio ou des sms ne peut plus être facultatif. Ça devient la modalité centrale. Donc, il faut s’assurer qu’elle marche".



