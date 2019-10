Éphéméride du 14 octobre: Un prix Nobel de la Paix a été attribué au pasteur Martin Lutter King en 1984 Parmi les éphémérides de ce lundi 14 octobre 2019, le monde se souvient du pasteur noir-américain Martin Luther King. En raison de son rude combat contre la ségrégation raciale à la fin des années 50 et 60, un prix Nobel de la Paix lui a été attribué en 1964. Pasteur King est né le 15 janvier 1929 à Atlanta en Géorgie aux Etats-Unis.

Parmi ses célèbres combats contre l'apartheid, le boycott des bus de Montgomery, une campagne politique et sociale entamée en 1955 à Montgomery, dans l'État américain de l'Alabama, pour s'opposer à la politique municipale de ségrégation raciale dans les transports publics.



Il a été beaucoup influencé par Rosa Parks et le boycott des bus de Montgomery fut même, le déclencheur de l'arrestation de cette dernière, femme d'affaires afro-américaine très révolutionnaire, qui refuse de céder sa place d'autobus à un passager blanc comme elle était tenue de le faire selon la législation en vigueur de l'époque.



Ce boycott a d'ailleurs été l'un des tournants décisifs dans la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Cet acte initié par Rosa Park du 5 décembre 1955 au 21 décembre 1956, a aboutit à une décision de la Cour suprême déclarant anticonstitutionnelles les lois de l'Alabama imposant la ségrégation raciale dans les bus.



Martin Lutter King a vécu à une période ou la "ségrégation raciale" était répandue dans les transports publics aux États-Unis, et officialisée par une décision de la Cour suprême en 1896. Avec un engagement sans faille, l'auteur de "I have a dream a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire, surtout celle des noirs. Alors, en ce lundi, 14 octobre 2019, on se rappelle du prix Nobel de la paix qui a été décerné à ce brillant pasteur Martin Lutter King, c'était en 1964. Il est mort "assassiné" à Memphis dans le Tennessee, aux Etats-Unis.

